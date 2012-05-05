الجيش المصري يسيطر على الشيخ زويد بعد الهجوم على كمينين أمنيين

تمكنت قوات الجيش من السيطرة على مداخل ومخارج مدينة الشيخ زويد والطريق الدولى الشيخ زويد رفح، إثر تعرض كمينين لإطلاق نار من أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية (أر بى جيه)، من خلال نشر قوات إضافية وفرار المجهولين الذين استهدفوا قوات الجيش صباح السبت.

وقال مصدر طبى إنه تم علاج الجندى أحمد رفعت معوض (21 عاما) مصاب بشظايا فى الوجه والكتف والفخذ، والجندى كيرلس منصور عزيز (21 عاما) مصاب بشظايا أدت إلى بتر فى أصبع يده اليسرى وجرح فى الفم إثر الهجوم من قبل المسلحين، وحالتهما مستقرة.. هذا فيما توقف إطلاق النار وعاد الهدوء إلى المدينة.