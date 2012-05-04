صحيفة عبرية: « اسرائيل » خططت مسبقاً للهجوم على اسطول الحرية

كشفت مصادر صحفية عبرية، النقاب عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو عامين بالتخطيط مسبقاً للاعتداء على "أسطول الحرية" الذي كان متجهاً آنذاك لكسر الحصار عن قطاع غزة.



وبحسب ما أوردته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، امس الخميس، فإن قيادة جيش الاحتلال أصدرت تعليماتها لبعض المستشفيات للاستعداد لاستقبال الجرحى قبيل اعتداء قوات الكوماندوز الإسرائيلية على سفينة "مرمرة الزرقاء" التركية التي ترأست قافلة الحرية إلى قطاع غزةَ لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.



وأوضحت الصحيفة، أن إدارة مستشفى "بلّنسون" الإسرائيلي الواقع في بيتاح تكفا (وسط الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1948)، أقامت دعوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية لعدم دفعها نفقات علاج النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن الأسطول المستهدف، وذلك بناءً على طلب وزارة الحرب، مشيرةً إلى أن تكلفة علاج هؤلاء بلغت حوالي ثمانين ألف دولار، حسب الصحيفة.



وفي سياق متصل، أشارت تقارير صحفية إلى أن وزارة الحرب الصهيونية مدينةُ أيضاً لمستشفيات أخرى لذات السبب.