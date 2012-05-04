الطقس: ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



السبت: يكون الجو صافياً الى غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاحد: يكون الجو صافياً الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود(5-7) درجات مئوية وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.