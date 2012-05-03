إزالة 200 فندق لتوسعة ساحات الحرم المكى

أعلن أمين العاصمة المقدسة والمشرف على مشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم المكى، د. أسامة البار، اليوم الخميس بدء إزالة 200 فندق ووحدة سكنية بمنطقة الغزة "الجزيرة الوسطية" بين طريقى الذهاب والإياب من الحرم لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم والدائرى الأول.



وقال البار إن هناك ما يزيد على 100 معدة تواصل العمل لإزالة كافة الفنادق قبل شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن كافة الفنادق المزالة والجارى إزالتها تم الانتهاء من تقديرها من قبل لجنة تقدير العقارات المشكلة من أربع وزارات وعقاريين من أصحاب الخبرة رشحتهم الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، مؤكدا أنه تم فصل التيار الكهربائى عنها وإخلاؤها من التجهيزات التى كانت بها، وأوضح أن عمليات الإزالة تتم من قبل شركة متخصصة ويتم نقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة لها بشكل فورى.



وكشف البار أن العمل فى مشروع طريق الدائرى الأول يسير بشكل جيد وتتم إزالة العقارات بطريقة منظمة بالتنسيق مع إدارة المرور وإدارة الدفاع المدنى، وتمت إلزام الشركة التى تتولى عملية الإزالة بتوفير كافة شروط السلامة لضمان سلامة المارة ومستخدمى الطريق، ملمحا إلى أنه تم رصد حوالى 20 مليون ريال كتعويضات لأصحاب العقارات المنزوعة لصالح مشروع الطريق الدائرى الأول.