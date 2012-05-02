ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الخارجية المصرية تطلب تفسيراً حول تصريحات منسوبة لليبرمان

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 13:30 - 02 مايو 2012
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

كلَّف وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو الأربعاء، السفير المصري لدى إسرائيل بالإستفسار عن حقيقة تصريحات منسوبة إلى وزير الخارجية الإسرائيلية حول الأوضاع في مصر.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدي، للصحافيين اليوم، إن "وزير الخارجية كلَّف السفير المصري في تل أبيب بالإستفسار من الجانب الإسرائيلي عن حقيقة ما نسب من تصريحات مؤخراً إلى وزير الخارجية (الإسرائيلي) أفيغدور ليبرمان حول الأوضاع في مصر، والهدف من إطلاقها في حالة صحتها".

وأضاف رشدي أن "الجانب الإسرائيلي أوضح أن حديث ليبرمان تم إخراجه من سياقه وأضيفت إليه تعبيرات صحفية أدت إلى تغيير مضمونه".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد صرّح مؤخراً بأن "مصر أكثر خطورة على إسرائيل من إيران".

الأكثر مشاهدة

متعلقات