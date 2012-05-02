الخارجية المصرية تطلب تفسيراً حول تصريحات منسوبة لليبرمان

كلَّف وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو الأربعاء، السفير المصري لدى إسرائيل بالإستفسار عن حقيقة تصريحات منسوبة إلى وزير الخارجية الإسرائيلية حول الأوضاع في مصر.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدي، للصحافيين اليوم، إن "وزير الخارجية كلَّف السفير المصري في تل أبيب بالإستفسار من الجانب الإسرائيلي عن حقيقة ما نسب من تصريحات مؤخراً إلى وزير الخارجية (الإسرائيلي) أفيغدور ليبرمان حول الأوضاع في مصر، والهدف من إطلاقها في حالة صحتها".

وأضاف رشدي أن "الجانب الإسرائيلي أوضح أن حديث ليبرمان تم إخراجه من سياقه وأضيفت إليه تعبيرات صحفية أدت إلى تغيير مضمونه".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد صرّح مؤخراً بأن "مصر أكثر خطورة على إسرائيل من إيران".