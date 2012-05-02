بالصور: 50 مُحرر من غزة يضربون عن الطعام تضامنأ مع الأسرى

أعلن 50 أسير محرر من قطاع غزة إضرابهم المفتوح عن الطعام تضامنأ مع الأسرى في معركتهم معركة الكرامة وتضامناً مع الأسرى الذين زادت مدة إضرابهم لأكثر من شهرين .

وجاء إعلان الأسرى خلال مؤتمر صحفي عقد بخيمة الاعتصام بالجندي المجهول بغزة , حيث قرر المحررين الإضراب وفاءً لإخوانهم المضربين داخل السجون والمعتقلات الصهيونية , وإيصال رسالتهم للعالم بأن قضية الأسرى ومطالبهم عادلة .

وأكد تيسير البرديني المتحدث بأسم الأسرى المضربين بغزة أن الأسرى يُسطرون أروع الملاحم البطولية بإضرابهم،مشيرا إلى مواصلة محرري غزة الإضراب عن الطعام حتى ينال الأسرى مطالبهم وحريتهم.

ووجه البرديني رسالة إلى الأسرى قائلا:"نحن من جديد نخوض المعركة معكم حتى لو طال إضرابكم , ونحن معكم في معركتنا البطولية".

وأشار البرديني إلى التزام محرري غزة بالخطوات التي يتخذها الأسرى داخل السجون ولن يتم فك لإضراب حتى تتحقق مطالب الأسرى في سجون الاحتلال ،مطالبا الجهات المسئولة والهيئات الحقوقية بالعمل من اجل إخراجهم من العزل الانفرادي والاعتقال الإداري.

وعاهد البرديني والاسرى بطرق كافة الأبواب والعمل على إطلاق سراحهم.

واشترطت اللجنة المشرفة على الإضراب بعدم مغادرة الخيمة مطلقاً لأي سبب كان , إضافة الي الالتزام بالزي الرسمي المقرر لذلك , والتقييد بشرب الماء فقط خلال الإضراب.

وشدد اللجنة على ان شرط فك الإضراب يكون بالتوافق من لجنة قيادية الحركة وبشكل موحد.

وتجدر الإشارة الى انه وفور إعلان الأسرى المحررين الإضراب المفتوح عن الطعام أعلنت 5 عائلات فلسطينية من أهالي الأسرى الانضمام للإضراب مع التأكيد ان العدد مرشح للزيادة خلال الأيام القادمة.









































