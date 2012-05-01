ناشط في شئون الأسرى: إدارة السجون توزع نشرات طبية للتأثير على الأسرى

أكد الناشط في شئون الأسرى فؤاد الخفش, أن إدارة السجون الإسرائيلية تقوم بعمل سجون إضافية بالقرب من سجون الأسرى الذين لم يدخلوا في الإضراب عن الطعام من أجل الضغط عليهم والتأثير عليهم لمنعهم من الدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام.

وأكد الخفش لمراسلنا اليوم الثلاثاء, أن إدارة السجون قامت بتوزيع نشرات طبية على أسرى سجن شطة وجلبوع استعرض خلالها خطورة دخولهم في الإضراب والآثار السلبية التي تتراكم على صحة الأسير, مشدداً, على أن الأسرى سيواصلون إضرابهم عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم.

وأوضح أن احد المطالب الأساسية لإضراب الأسرى هو السماح لأهالي أسرى قطاع غزة لزيارة أبنائهم, مشيراً, إلى أن هذا القرار هو من جهاز المخابرات الإسرائيلية أي انه قرار سياسي.

وطالب خفش, بحراك شعبي ورسمي قوي للضغط على الجانب السياسي الإسرائيلي لإلغاء القرارات السياسية بحق الأسرى, قائلاً, الأسرى يدافعون عن الأمة فالأسير بلال وثائر وحسن ومن قبلهم خضر عدنان هم من رفعوا قضيتهم في المحافل الدولية.