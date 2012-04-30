داخلية غزة تدعو مصر لانهاء سياسة المنع الأمني

دعت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة الفلسطينية بغزة ، الاثنين ، مجلس الشعب المصري إلى إنهاء سياسة "المنع الأمني" من السفر التي مازالت تمارس على المواطن الفلسطيني.



ودعت الوحدة في تصريح صحفي، إلى طي هذا الملف للأبد بعد ما أفرزته الثورة المصرية من واقع جديد من المفترض أن ينعكس على أبناء الشعب الفلسطيني بشكل إيجابي ملحوظ في كافة المجالات، خصوصاً حق الفلسطيني في حرية السفر والتنقل كأحد الحقوق الإنسانية بالدرجة الأولى، إضافة إلى حق الأخ على أخيه.