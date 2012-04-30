إسرائيل تشرع ببناء جدار على الحدود اللبنانية

شرعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، في بناء جدار يمتد نحو كيلومتر واحدا على الحدود مع لبنان بالقرب من بلدة المطلة الشمالية.

وذكرت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن الهدف من بناء الجدار هو حماية المستوطنين الإسرائيليين من خطر عمليات إطلاق النار من الجانب اللبناني، بالإضافة إلى منع وقوع اشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني المتواجدين على بعد أمتار قليلة في تلك المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن الجدار الذي يبلغ ارتفاعه ما بين خمسة وسبعة أمتار سيمتد بين بلدة المطلة الإسرائيلية وقرية كفر كيلا اللبنانية، موضحاً أنه جرى التنسيق بشأن مشروع الحدود مع قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام"اليونيفيل"، والجيش اللبناني.

وكانت مصادر عسكرية قد قالت في مطلع شهر يناير بأن إسرائيل تدرس بناء جدار على جزء من الحدود اللبنانية البالغ طولها 79 كلم، خوفا من إطلاق نيران قناصة على التجمعات السكانية التي بنيت حديثا في قرية المطلة.