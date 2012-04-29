نتنياهو:سأقرر تبكير الانتخابات العامة الأسبوع الحالي أو المقبل‎

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال رده على مطالبة أحزاب كاديما والعمل وميترس تقيم موعد الانتخابات للكنيست الإسرائيلي ( البرلمان ) :" حسم موعد الانتخابات سيتم نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل, فإما نبكر موعد الانتخابات او لا " , مضيفاً أن نتنياهو بانه يجري اتصالات لفحص الأمر.

وذكرت مصادر سياسية أن الموعد المتوقع للانتخابات المبكرة قد يكون ما بين شهر آب أغسطس المقبل وشهر آذار مارس من العام القادم.

أما إذاعة الاحتلال فقالت انه يستدل من المشاورات التي أجراها رئيس الوزراء مع جهات حزبية خلال الأيام الأخيرة انه يسعى إلى إجراء الانتخابات للكنيست قبل فترة الأعياد العبرية المقبلة أي في نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر المقبلين.

وجاءت اقوال نتنياهو بعد ان طالب رئيس حزب كاديما شاؤول موفاز ورئيسة حزب العمل خيموفتش ورئيسة حزب ميرتس زهافا غلئون تبكير موعد الانتخابات في اسرائيل , حيث قال نتنياهو :"تلك التهديدات لا تخيفني فلن يستطيع أحد أن يبتزني فانا لا اخشي من الانتخابات كما ان وزير الخارجية افيغدور ليبرمان قال الانتخابات لا تخيفني فان تم تقديم موعد الانتخابات فليكن ".