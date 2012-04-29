طفل سعودي يبلغ عامين يحصل على مخالفة مرورية لعدم حمله الرخصة

حصل طفل لم يتجاوز عامه الثاني على مخالفة مرورية لعدم حملة رخصة قيادة الأمر الذي أوقع والده في دهشةٍ وحيرةٍ من أمره.

وذكر المواطن معيوف العتيبي في شكواه أنه فوجئ بمخالفة مرورية قد سجلت على ابنه عبد الرحمن عام 1418بينما كان طفلاً لم يتجاوز عامه الثاني في تلك الفترة حسب تاريخ رصد المخالفة التي كانت تحمل رقم 19092465 من قبل مرور بريدة .

وأضاف العتيبي أن ابنه من مواليد مكة عام 1416هـ بينما تم تقييد المخالفة ضده بتاريخ 12/2/1418هـ حيث تم اكتشافها عند سعيه لإنهاء إجراءات الوظيفة التي تقدم عليها في إحدى القطاعات الحكومية حيث أوقفت الإجراءات حتى سداد رسوم المخالفات المسجلة ضده .

وذكر العتيبي أنه راجع مرور العاصمة المقدسة بحكم مقر إقامته معترضاً على المخالفة حيث أشعر من قبل إدارة المرور بأنهم سيخاطبون مرور محافظة بريدة للإفادة.