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بعد إغلاق ل4 أيام..دخول سولار صناعي لمحطة الكهرباء بغزة اليوم

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 06:40 - 29 ابريل 2012
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قررت سلطات الاحتلال اليوم الأحد فتح معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة بشكل جزئي لتصدير شاحنة واحدة من الزهور لدول أوروبا.

وقال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع لقطاع غزة ان الاحتلال قرر السماح بادخال نحو 260 شاحنة محملة بمساعدات ومستلزمات للقطاعين التجاري والزراعي من ضمنهم 11 شاحنة محملة بالأسمنت وشيد البناء و 75 شاحنة حصمة لصالح مشاريع وكالة الغوث، اضافة الى ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسولار الطبيعي والبنزين وسولار صناعي لمحطة توليد الكهرباء.

ويأتي فتح المعبر بعد إغلاقه منذ الأربعاء الماضي بسبب الاعياد اليهودية.

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