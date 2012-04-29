الطقس:غائم جزئياً وانخفاض طفيف على الحرارة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم الأحد غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى هناك فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى هناك فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.