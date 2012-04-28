أبرزت صحيفة "الخليج" الإماراتية عنواناً يقول: أمريكا تطلق يد "إسرائيل" في حوض النيل تحت ستار "تنموي."

ونقلت عن مصادر في واشنطن، أن التنفيذ الفعلي لمشروع "إسرائيل" للتحكم في مياه النيل قد دخل مرحلة متقدمة، وبمباركة أمريكية فعلية، وفرت التمويل الجزئي في مشروعات تنمية زراعية بالأساس، يقوم بها الكيان، بالوكالة عن أمريكا، في بلدان حوض النيل، وأن العقد الحالي سيشهد استحواذاً استثمارياً "إسرائيلياً" غير مسبوق في تلك المنطقة، التي كانت مغلقة في وجه الصهيونية.

وكانت الولايات المتحدة وقعت مؤخراً، في احتفال مغلق، اتفاقاً مع "إسرائيل" تطلق بموجبه يد ربيبتها في القارة الإفريقية.. ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الأمريكي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس ايد"، ونظيرتها "الإسرائيلية" المعروفة اختصاراً باسم "ماشاف".. وتضمنت مذكرة التفاهم التركيز مبدئياً على التنمية الزراعية في أوغندا، وإثيوبيا، وتنزانيا، ورواندا.

وحسب مصادر "الخليج" في واشنطن، فإن هذه الفرصة ستسمح لـ"إسرائيل" بالتمدد في القارة الأفريقية، كون التمويل الأمريكي سيكون متوفراً لها عبر هذا الاتفاق، وأن هناك موافقة مفتوحة بالميزانية من الكونغرس الأمريكي، الذي كان أول من أطلق هذه البرامج التي تمنح "إسرائيل" اليد الطولى، باقتراح من النائب هاوارد بيرمان (ديمقراطي من كاليفورنيا)، العضو البارز في لجنة الشئون الخارجية