ديسكن يصف نتانياهو و باراك بكلاب تنبح و لا تعض ايران

وجه رئيس جهاز الأمن الداخلي الأسبق ( الشاباك) يوفال ديسكن انتقادات شديدة اللهجة لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو ووزير الحرب ايهود براك

فقد اتهم ديسكن الاثنين بأنهم يحدقان الخطر بأمن "إسرائيل" قائلا: " لا ثقة لي بحكومة نتنياهو الحالية التي تريد أن تأخذنا لحرب إقليمية أو حرب مع إيران، فأنا لا أثق بتك القيادة التي تأخذ قراراتها من أحاسيس من النبي المنتظر المسيح ".

واقتبس ديسكن في أقواله بأية من التواره حول عودة ( المسيح) وقال ديسكن أنا اخشى من مراهنات نتنياهو وبراك حول قراراتهم المسيحية

وقال ديسكن ان هاجمت "إسرائيل" إيران فالأمر سيمنح الجمهورية الإيرانية الإسلامية الذريعة لبناء برنامجها الذري بشكل اكبر فكل من نتنياهو وبراك خلقا إحساسا بأنه إذا لم تهاجم "إسرائيل" إيران فان إيران ستمتلك قنبلة ذرية.

وحسب أقواله فإن الكثير من الخبراء قالوا منذ سنوات طويلة بان مهاجمة "إسرائيل" لإيران سيجعل إيران تسرع بشكل كبير في بناء برنامجها الذري .

ووصف ديسكن تصريحات نتنياهو وبراك حول إيران ككلب ينبح ولا يعض قائلاً: "انا اسمع في "إسرائيل" الكثير من النباح حيال إيران".