الأسير الأردني المضرب عثمان يؤكد على مواصلته الإضراب

الأسير الأردني المضرب حمزة عثمان يؤكد على مواصلته الإضراب

أفاد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن مصلحة السجون الإسرائيلية أقدمت على نقل وقمع الأسير الأردني حمزة عثمان الدبابسة (29) عاماً من سجن مجدو إلى سجن شطة بعد أن تعرض للتفتيش العاري والمذل أثناء عملية النقل التي تعرض لها .

وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان في بيان وصل "فلسطين اليوم" أن الأسير الأردني تم مصادرة جميع ملابسه وحاجياته وقد أكد للمركز الحقوقي أحرار على مواصلته إضرابه عن الطعام حتى تحقيق مطالب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ، كما أكد الأسير على عمق الصراع مع المحتل فهو ليس صراعاً ما بين فلسطينيين وإسرائيليين بل هو ما بين الأمة والاحتلال .

وناشد الأسير الأردني الشعب الأردني بضرورة الوقوف والتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام وقال في رسالته لا فرق بين الأردنيين والفلسطينيين فهم شعب واحد وبلد واحدة وجسد واحد والأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال جزء من النسيج المكون للحركة الأسيرة الفلسطينية .

كما طالب الخفش نقابة المحامين الأردنيين بما تملكه من تاريخ وقدرة على تحريك وتفعيل قضية الأسرى العرب في سجون الاحتلال والتعامل معهم كأسرى حرب .

ويذكر أن حمزة عثمان معتقل من منتصف تموز 2011 اعتقل أثناء قدومه لزيارة الضفة الغربية وهو يعرض على محكمة عسكرية في منطقة بيتحتكفا وأن جميع التهم الموجهة له مفبركة وتم انتزاعها بالقوة.