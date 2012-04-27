مفتي القدس: الأسرى خاضوا الإضراب وهم يعلمون أنه قد يرتقي منهم شهداء

قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، اليوم الجمعة، :"إن الأسرى يخوضون معركة الأمعاء الخاوية وهم يعلمون بأنه قد يرتقي منهم شهداء في سبيل تحقيق مطالبهم الإنسانية والحقوقية التي تكفلها كافة القوانين الدولية.

وانتقد المفتي حسين خلال خطبة الجمعة, المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة تلك التي تدعي حماية حقوق الإنسان، وتساءل أين هذه المؤسسات من حقوق أسرانا؟, داعياً, المواطنين إلى المشاركة الفاعلة والجادة في فعاليات مناصرة الأسرى، وذويهم وشد أزرهم لتحقيق.

وحيا، صمود الأسرى في سجون الاحتلال الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، وصولا لتحقيق مطالبهم التي كفلتها القوانين والشرائع الدولية والقيم والأخلاق الإنسانية.

وفي سياق منفصل استنكر المفتي العام رفع سلطات الاحتلال والجماعات اليهودية المتطرفة، وللمرة الأولى، العلم الإسرائيلي فوق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، وأدان عمليات وممارسات استهداف المسجدين الأقصى والإبراهيمي.

وطالب بالعمل على تحقيق الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني، قائلاً :"انه عار على الشعب الفلسطيني بكل قواه أن يبقى الانقسام ويسود، وأنه يجب العمل وبشكل فوري على إنهاء كل أشكال الانقسام للانتباه إلى مخططات استهداف الأرض والإنسان والمقدسات.