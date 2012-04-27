متطرفون يهود يرفعون علم الكيان فوق الحرم الابراهيمي بالخليل

رفعت مجموعة من المستوطنين اليهود مساء أمس الخميس، علم الكيان فوق الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل (جنوب الضفة الغربية)، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ الاحتلال الإسرائيلي لمدينة الخليل عام 1967.

وقال زيد الجعبرى، مدير أوقاف الخليل في تصريح له، "إن مجموعة من المستوطنين رفعت العلم الإسرائيلي فوق الحرم الإبراهيمي الشريف، الذي يعد رابع أقدس مسجد لدى المسلمين في العالم".

وأضاف الجعبرى، "أن ما جرى يعتبر اعتداء على قدسية الحرم الإبراهيمي، ومكانته الدينية والتاريخية لدى المسلمين، فلم يسبق أن قام الاحتلال الإسرائيلي بمثل هذا الإجراء منذ احتلاله لمدينة لخليل، وهذا الاعتداء يثير مشاعر المسلمين، وهو عمل استفزازي خطير تفاجئنا به اليوم، وعلى الاحتلال الإسرائيلي أن يزيل أعلامه من فوق مسجدنا فهذا استفزاز لجميع المسلمين في العالم".

ويمارس المستوطنون في الخليل ممارسات عنصرية متطرفة بحق سكان الخليل، خاصة في البلدة القديمة، التي يقيم فيها نحو 500 مستوطن في أربع مستوطنات في قلب البلدة القديمة.