ملك الأردن يكلف فايز الطراونة بتشكيل حكومة جديدة خلفا للخصاونة

كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، الدكتور فايز الطراونة بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عون الخصاونة التي قدمت استقالتها إلى الملك اليوم.

وقال وكالة الأنباء الأردنية 'بترا': 'صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة حكومة عون الخصاونة التي رفعها إلى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم'، وإن الملك عبد الله الثاني كلف الدكتور فايز الطراونة بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عون الخصاونة.

السيرة الذاتية:

الاسم : د.فايز الطراونة

المناصب :-

- 1988 وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء

- 1988-1989 وزير تموين

- 1997-1998 وزير الخارجية

- 1998 رئيس الديوان الملكي العامر

- 1998-1999 رئيس للوزراء ووزير الدفاع

- 2000 - 2003 رئيس الديوان الملكي العامر

- 2006 -عضو مجلس الاعيان

- رئيس مجلس إدارة الشركات التالية:

*المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية

*داركم

*المستثمرون العرب المتحدون

الاوسمة :-

- وسام النهضة من الدرجة الأولى

- وسام الكوكب من الدرجة الأولى

- وسام الاستقلال من الدرجة الاولى

- عدد من الأوسمة الأجنبية