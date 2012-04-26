حماس : مكافأة الاحتلال لجنوده جريمة

أدانت حركة المقاومة الاسلامية حماس اقدام قوات الاحتلال (الاسرائيلي) على مكافأة أحد جنودها لقتل شاب فلسطيني بريء.

واعتبر سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس في بيان وصل "فلسطين اليوم " نسخة عنه اليوم الخميس، اقدام الاحتلال على هذه الخطوة دليلا اضافيا على العنصرية والدموية التي يحملها في منهجه "غير الشرعي".

ودعا أبو زهري المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسئولياتها تجاه هذه الممارسات واستباحة دم الشعب الفلسطيني .

يذكر أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال (الإسرائيلي) قد منح نيتسان ألون خلال الأيام الماضية الجندي غال فاينغرفن وساما؛ لقتله الشاب الفلسطيني زكريا أبو عرام من قرية يطا جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في الثامن من مارس الماضي، خلال مهمة عسكرية للجيش في القرية.