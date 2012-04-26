نادي الأسير: إدارة السجون تتعمد الفصل بين الأسرى المضربين عن الطعام

أكد محامي نادي الأسير، اليوم الخميس، أن إدارات السجون عمدت في الآونة الأخيرة عمل سلسة تنقلات تعسفية بحق الأسرى جراء الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضونه.

وبين الأسير سمير محمد عبد القادر من نابلس لمحامي نادي الأسير خلال زيارته لسجن 'شطة'، وفقاً لبيان أصدره نادي الأسير، اليوم الخميس، أن وضع السجن غير مستقر وهنالك تنقلات مستمرة داخل القسم وبشكل مفاجئ، مبينا أن سجن شطة كان يتكون من قسم واحد فقط يتسع لـ120 أسيرا أمنيا، ولكنها فتحت قسما آخر للأسرى الأمنيين المضربين عن الطعام؛ لذلك يتكون السجن اليوم من قسمين قسم للأسرى غير المضربين عن الطعام، وقسم للمضربين عن الطعام.

وأوضح الأسرى لمحامي نادي الأسير أنه قبل يومين حضر إلى القسم ممثل عن لجنة (غباي)، التي حضرت إلى السجن بالسابق لمفاوضة الأسرى بخصوص الإضراب، وكان الحديث إيجابيا وتم الاتفاق على أن يتم إعطاء رد من قبل اللجنة حتى نهاية هذا الشهر على مطالبهم وعلى إثر هذه الردود سوف يحدد الأسرى موقفهم.