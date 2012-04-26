إصابة ثلاثة مواطنين اثر حادث سير مؤسف في الخليل

أصيب شاب 26 عام بجروح بليغة إثر حادث سير وقع في منطقة زيف – يطا جنوب مدينة الخليل و اصابة اثنين آخرين بجروح متوسطة بحادث آخر في بلدة بيت كاحل أدخلوا جميعاً الى مستشفى الاهلي لتلقي العلاج .

وأوضح بيان ادارة العلاقات العامة والإعلام للشرطة ” ان عمليات الشرطة في الخليل تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير في بلدة بيت كاحل و آخر في منطقة زيف – يطا ، على الفور تحركت الشرطة الى مكان وقوع الحوادث وباشرت عملها ” .

و تابعت الشرطة عملها من خلال خبراء السير لعمل الرسم الهندسي للحادث تبين ان المركبة التي صدمت الشاب 26 عام كانت تسير عكس حركة السير مما ادى الى دهسه واصابته بجروح بليغة ادخل على اثرها الى العناية المكثفة في المستشفى الاهلي .

وأشار البيان الى ان الحادث الآخر وقع اثناء خروج الطلبة من المدارس حيث صدم السائق طالبين أصيبوا بجروح مختلفة ادخلوا على اثرها الى مستشفى الاهلي .

وأضاف البيان انه تبين ان المركبات غير قانونية ولا تحمل اية اوراق ثبوتية تم ضبطها داخل مراكز الشرطة .

وتناشد الشرطة جميع اولياء الامور بعدم السماح للابنائهم قيادة المركبات غير قانونية لما لها من سلبيات على حياة وسلامة المواطنين .