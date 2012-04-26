الاتحاد الأوروبي يطالب « إسرائيل » بوقف عملية شرعنة البؤر الاستيطانية

أفاد موقع الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي طالب حكومة إسرائيل بالتراجع عن قرار شرعنة ثلاث بؤر استيطانية في الضفة الغربية. وأشارت الإذاعة إلى أن مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون أعربت عن قلقها من الخطوة الإسرائيلية الأخيرة.

وكانت أشتون أصدرت بيانا صحافيا قالت فيه: "أشعر بالقلق الشديد إزاء قرار السلطات الإسرائيلية فيما يتعلق بوضع مستوطنات سنسانا، ريخليم وبروخين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وادعوها إلى العودة عن قرارها هذا، لقد دعا الاتحاد الأوروبي بشكل متواصل إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني".

وأكدت آشتون أن المستوطنات غير قانونية استنادا إلى القانون الدولي وعقبة في طريق السلام وتهدد حل الدولتين ، مشددة على أن هذه الإجراءات تتناقض وروح بيان اللجنة الرباعية في 11 نيسان 2012 والذي أعرب عن القلق تجاه الإجراءات الأحادية والاستفزازية بما في ذلك استمرار النشاط الاستيطاني.