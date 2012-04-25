خطأ فني يفقد مذيعتين في التلفزيون الأردني لبصرهما!!

أصيبت مقدمتا برنامج يوم جديد لانا عطيات وهناء ابو عرجة ،الذي يبث صباح كل يوم – باستثناء الجمعة - على شاشة التلفزيون الاردني بحروق جلدية وتهتك أنسجة قرنية العين بسبب خطأ فني الاضاءة الذي نسي استعمال فلاتر الحماية اثناء حلقة السبت الماضي .

وقال مصدر مطلع من داخل مؤسسة الاذاعة والتلفزيون:ان المذيعتين أصيبتا بحالة "عمى" مؤقت في الحلقة التي استمرت 3 ساعات صباح السبت الماضي،وتم نقلهما الى مستشفى العيون التخصصي .

ووفق التقرير الطبي فقد تعرضت انسجة عيون ابو عرجة وعطيات الى التهتك الكامل ونزيف في القرنية نتيجة شدة وحرارة الاضاءة ، مما افقدهن البصر جزئيا .ووفق الرأي الطبي في هذه الحالة ، تحتاج المصابتان الى عدة اسابيع لاستعادة بصرهن كاملا .

وقال المصدر ان "فني الاضاءة ، كان يعمل قبل ثلاثة أشهر في الخدمات العامة بالمؤسسة ، وتم تحويله في عهد المدير السابق الى وظيفة فني اضاءة دون ان يكون له ادنى خبرة في هذا المجال " .

وبين المصدر أن مقدمتي البرنامج أبدين انزعاجهن من شدة الاضاءة والحرارة خلال الحلقة ، الا ان الكادر الفني المشرف على الاضاءة لم يأخذ بشكواهن .

وشكل مدير عام المؤسسة الزميل رمضان الرواشدة لجنة للتحقيق مع الفريق الفني للبرنامج ، ومنح عطيات وابو عرجة اجازة مفتوحة حتى يتماثلن للشفاء .