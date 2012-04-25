ليبرمان: الكيبوتسات المجاورة للقطاع تقف في خط المواجهة مع الفلسطينيين

صرح وزير الخارجية "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان أن الكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة ومدن النقب تقف في خط المواجهة وتشكل سوراً حامياً في وجه المحاولات المتكررة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة للمساس بسكان "إسرائيل".

وأكد ليبرمان في المراسم التأبينية التي أقيمت في بئر السبع اليوم أن "إسرائيل" ملتزمة بحماية سكانها وستواصل العمل بكل الوسائل لدحر الإرهاب واستهداف مدبريه ومرتكبيه.

وشدد ليبرمان على أن "إسرائيل" لن تسلم بوضع تشوش فيها الفصائل الفلسطينية الحياة في النقب، معرباً عن أمله في أن تتخذ الحكومة "الإسرائيلية" القرارات الصائبة, وتضع حداً لهذه الأوضاع.

وكان رئيس الكنيست "الإسرائيلي" روبي رفلن قد قال في بدء افتتاح مراسم إحياء ذكرى الجنود "الإسرائيليين" الذين قتلوا في الحروب والعمليات الفدائية في "بيت ياد لبنيم" أمس الثلاثاء "لا زالت "إسرائيل" حتى يومنا هذا تواجه تهديدات كثيرة من قبل الأعداء.

وأضاف أنه منذ قيام "إسرائيل" وليومنا هذا فلا زالت مدننا تتعرض لتهديد دائم فاليوم أيضا المزارعين "الإسرائيليين" يتعرضون لخطر الموت من قبل القناصين الفلسطينيين من غزة ولا زال أبنائنا وبناتها يفرون للملاجئ للاحتماء من الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة وأن هذا الأمر لا زال يحدث علي الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة فالجبة الجنوبية أصبح خطرها يمتد ليطال قلب "إسرائيل" وأمام تلك التهديدات وعلى الرغم من الآلام فلا زال من واجبنا أن نعلم أبنائنا القتال فالحروب مع "إسرائيل" لم تنتهي بعد فلا توجد حرب أخيره مع "إسرائيل".