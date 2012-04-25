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الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات لمتهمين من نابلس

  • نابلس - فلسطين اليوم
  • 09:04 - 25 ابريل 2012
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أصدرت محكمة بداية نابلس اليوم الأربعاء، حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات ومبلغ 200 دينار نفقات محاكمة على كل واحد من المتهمين (ر.ح) 28 عاما و(م.ح) 30 عاما، وكلاهما من قرية روجيب قضاء نابلس، على ما ذكر بيان للمركز الإعلامي القضائي.

وجاء الحكم عن تهمة الضرب المؤدي إلى الموت خلافا لأحكام المادة 330 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات، وحبس المتهم (م.ح) مدة سنة عن تهمة إتلاف مال الغير خلافا لأحكام المادة 445 من نفس القانون ودمج العقوبتين لهذا المتهم وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات، والحكم قابل للاستئناف.

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