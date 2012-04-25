10 مليارات شيكل خسائر « إسرائيل » من إلغاء اتفاقية الغاز

كشف دورين كوهين المدير التنفيذي لوزارة المالية الصهيونية أن وقف تصدير الغاز المصري بعد قرار السلطات المصرية بإلغاء الاتفاقية من جانبها مؤخرا سيتسبب في ضرر كبير للغاية للاقتصاد الإسرائيلي.

وأضاف المسئول الإسرائيلي أنه بلغت الخسائر نتيجة القرار المصري لأكثر من 10 مليارات شيكل 3 مليارات منها تكاليف تضررت بها البيئة الناجمة عن استخدام السولار والبنزين من جانب شركة الكهرباء بدلاً من الغاز المصري.

ونقلت صحيفة "هاآرتس" العبرية عبر ملحقها الاقتصادي عن كوهين قوله "إن الوقود التي تستخدمه شركة الكهرباء الإسرائيلية قذر للتنفس وإن سكان مدينة عسقلان وحيفا وأشدود والمجتمعات المحلية المحيطة بها تتنفس الوقود والمكون من سولار وبنزين، فضلاً عن أن الحكومة قررت بأن المستهلكين سيدفعون أكثر والباقي ستدفعه شركة الكهرباء