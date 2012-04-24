غزة: الهيئة القيادية العليا لفتح تعقد اجتماعها الأول وتتسلم مهامها رسمياً

تسلمت الهيئة القيادية العليا الجديدة لحركة فتح في قطاع غزة, مهاما رسميا عقب عقد اجتماعها الأول, وقد ترأس الاجتماع عضو اللجنة مركزية لفتح ورئيس اللجنة الإشرافية نبيل شعث وناقشت الهيئة قضايا تتعلق برؤية الحركة للمرحلة القادمة والمهام المنوطة بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة.

وقد قال أمين سر الهيئة القيادية يزيد الحويحي, :"أننا في حركة فتح سنستمر في التواصل مع بعضنا دون انقطاع ونثمن الجهود الكبيرة التي بذلها من سبقونا، ونحن سنبني على ما سبق ونراكم الجهد جيلا بعد جيل إلى أن يتحقق مشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتم مناقشة البند الرئيسي على جدول الأعمال وهو تحديد المهام ودوائر العمل وتوزيع المهام والدوائر والمفوضيات على الإخوة أعضاء الهيئة كلا في اختصاصه وحسب خبراته المشهود له بها.

ونظرا للأوضاع الراهنة، فقد اعتبرت الهيئة القيادية الجديدة نفسها في حالة انعقاد دائم، حتى يتم الانتهاء من إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بكل ملف، ومن ثم مناقشة الخطط والبرامج حتى بناء خطة عمل شاملة، من اجل النهوض بالبناء التنظيمي للحركة، حتى نكون قادرين على القيام بكافة الاستحقاقات في المرحلة القادمة.

يذكر أن الهيئة القيادية العليا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح"، تضم ثماني عشر من الإخوة والأخوات بالإضافة إلى رئيس اللجنة الإشرافية ونائبه.