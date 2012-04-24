الجلوس يزيد احتمالات أمراض القلب

حذرت دراسة أسترالية من أن الجلوس لأكثر من ثماني ساعات في اليوم حتى لو كان الإنسان يمارس نشاطا رياضيا يزيد من احتمالات الوفاة والإصابة بأمراض القلب.

وكشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة سيدني الأسترالية أنه لوحظ ارتفاع نسبة الذين ماتوا بسبب جلوسهم أكثر من ثماني ساعات في اليوم سواء بسبب العمل أو بسبب مشاهدة التلفزيون أو الجلوس أمام الكومبيوتر بنحو 40 بالمائة مقارنة بالذين لم تزد ساعات جلوسهم في اليوم عن أربع ساعات.

وأرجعت الدراسة التي أجريت على أكثر من 200 ألف شخص في الفترة من 2006 إلى 2012 ذلك إلى أن الجلوس لأكثر من ثماني ساعات في اليوم دون حركة بدنية يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم و يزيد معدلات مادة تريغليسريد مما يعرض الإنسان للإصابة بأمراض القلب.

و ذكرت مجلة " سيانس إيه أفونير " الفرنسية أن الدراسة شددت على ضرورة أن يتحرك من تتطلب أعمالهم الجلوس لأكثر من ثماني ساعات في اليوم مرة أو مرتين كل ساعة لتحاشي مخاطر الجلوس لفترات طويلة على صحتهم.