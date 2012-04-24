نتنياهو يجدد دعوته لعباس ويتطرق لأزمة الغاز مع مصر

دعا رئيس الوزراء "الإسرائيلي" "بنيامين نتنياهو" صباح اليوم الثلاثاء، رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، إلى بذل جهود جدية لتسوية الخلافات السياسية بين الجانبين عبر المفاوضات المباشرة.

وتطرق "نتنياهو" خلال مقابلة مع الإذاعة العامة "الإسرائيلية" إلى الأوضاع المصرية قائلاً:" أن شبه جزيرة سيناء، بدأت تتحول لمنطقة من الغرب المتوحش" على حد تعبيره.

وأشار"نتنياهو" إلى أن إلغاء الاتفاق الخاص بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل يعود لخلاف تجاري وقضائي بين شركة الغاز المصرية والشركة الإسرائيلية الخاصة المتعاقدة معها.

وعلى صعيد الأوضاع الداخلية الإسرائيلية قال "نتانياهو" "بأنه لا يستخف بحركة الاحتجاج الاجتماعية الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية عالجت العديد من المشاكل التي طالبت بها هذه الحركة.

وفي رده على سؤال حول إمكانية تقديم موعد الانتخابات، قال رئيس الوزراء "انه غير متحمس لمثل هذا الاحتمال، ولكن إذا فرضت عليه الظروف السياسية ذلك فانه سيخوض الانتخابات".

دعا رئيس الوزراء "الإسرائيلي" "بنيامين نتنياهو" صباح اليوم الثلاثاء، رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، إلى بذل جهود جدية لتسوية الخلافات السياسية بين الجانبين عبر المفاوضات المباشرة.

وتطرق "نتنياهو" خلال مقابلة مع الإذاعة العامة "الإسرائيلية" إلى الأوضاع المصرية قائلاً:" أن شبه جزيرة سيناء، بدأت تتحول لمنطقة من الغرب المتوحش" على حد تعبيره.

وأشار"نتنياهو" إلى أن إلغاء الاتفاق الخاص بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل يعود لخلاف تجاري وقضائي بين شركة الغاز المصرية والشركة الإسرائيلية الخاصة المتعاقدة معها.

وعلى صعيد الأوضاع الداخلية الإسرائيلية قال "نتانياهو" "بأنه لا يستخف بحركة الاحتجاج الاجتماعية الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية عالجت العديد من المشاكل التي طالبت بها هذه الحركة.

وفي رده على سؤال حول إمكانية تقديم موعد الانتخابات، قال رئيس الوزراء "انه غير متحمس لمثل هذا الاحتمال، ولكن إذا فرضت عليه الظروف السياسية ذلك فانه سيخوض الانتخابات".