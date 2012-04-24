عزل الأسيرة الجربوني لإجبارها على فك إضرابها

أقدمت مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني، على عزل الأسيرة لينا الجربوني (37 عامًا) أحد أعضاء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بعد رفضها فك إضرابها المتواصل عن الطعام منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وتعد الجربوني أقدم أسيرة في سجون الاحتلال، وأعلنت بدءها الإضراب عن الطعام في قسم النساء بسجن "هشارون"، التزامًا بقرار قيادة الحركة الأسيرة، وقد تعرضت لضغوط مكثفة من إدارة السجون لفك إضرابها، لكنها أصرت على المضي به.

قالت مصادر مقربة من عائلة الأسيرة، إن قوة من وحدات السجون المتخصصة بقمع الأسرى، نقلت لينا إلى زنازين العزل في سجن "الرملة "، وعزلتها بشكل تام عن العالم الخارجي.

وتنحدر لينا الجربوني من قرية عرابة البطوف من الداخل الفلسطيني المحتل، وهي ممثلة الأسيرات في السجن الخاص بهن.