في ضيافة الجهاد: الفصائل تلتقي برئيس حزب النور السلفي المصري

استضافت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين اجتماعاً عقد بين مختلف الفصائل الوطنية والإسلامية ورئيس حزب النور السلفي المصري الدكتور عماد عبد الغفور.

وناقش الاجتماع عدد من القضايا التي تهم الشعبين الفلسطيني والمصري إضافة إلى مناقشة العقبات التي تواجه ملف المصالحة الفلسطينية وتحول دون تحقيقها.

بدوره رحب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي بالدكتور عبد الغفور والوفد المرافق له وثمن جهودهم ومواقفهم ووقوفهم بجانب أهالي قطاع غزة , وشدد الدكتور الهندي على عمق العلاقة التي تربط الشعبين الفلسطيني والمصري .

وأكد الهندي على أن مصر هي قلب الأمة؛ واليوم تستعيد دورها الذي نازعتها عليه مدن وعواصم عديدة في لحظة استلاب دورها التاريخي.

بدوره أكد الدكتور عبد الغفور خلال الاجتماع على أن مصر تقف مع الشعب الفلسطيني وستبقى كذلك. مؤكدا أنّه لابد لكل إنسان حر أن ينتفض من أجل نصرة الأسرى المظلومين في سجون الاحتلال.

وشدد عبد الغفور إلى أنّ مصر تقف إلى جانب الأسرى بكل قوة، وستدعمهم في قضيتهم العادلة.