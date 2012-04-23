النتائج شبه النهائية لانتخابات فرنسا تؤكد تفوق هولاند على ساركوزى

تمكن كل من الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزى والمرشح الاشتراكى فرانسوا هولاند من الفوز فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ليخوضا جولة الإعادة المقررة فى السادس من مايو المقبل.



وأظهرت النتائج شبه النهائية التى أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية- حصول هولاند على "56,28%" من الأصوات مقابل "27,07%" لصالح ساركوزى، فى حين حققت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، نتيجة غير مسبوقة لحزبها بفوزها "18,12%". أما مرشح جبهة اليسار جان لوك ميلانشون فقد حصل على"11,1%"، والمرشح الوسطى فرنسوا بايرو على"9,11%".



وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى لا يكون فيها الرئيس المنتهية ولايته متقدما فى الدورة الأولى من الانتخابات عند خوض انتخابات ولاية ثانية على رأس الإليزيه.



ومن جهة أخرى كشف استطلاعان للرأى العام الفرنسى أن المرشح الاشتراكى للانتخابات الرئاسية فرانسوا هولاند سيتفوق على الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزى فى الدورة الثانية المرتقبة.



وبحسب الاستطلاعين واللذين نشر نتائجهما معهدا "ايبسوس وايفوب" ليلة أمس، فإن هولاند الذى بات متقدما فى الجولة الأولى للانتخابات، سيفوز فى الجولة القادمة بنسبة 54 بالمائة من الأصوات مقابل 46 بالمائة لساركوزى.



ووفقا للنتائج ذاتها، فمن المتوقع أن يصوت 83 بالمائة من مؤيدى مرشح اليسار الراديكالى جان لوك ميلانشون فى الجولة الأولى لصالح هولاند فى الجولة الثانية، فى حين ستتوزع أصوات المرشح الوسطى فرانسوا بايرو على ثلاثة، وسيذهب 38 بالمائة منها لساركوزى، و32 بالمائة لهولاند، و30 بالمائة سيمتنعون أو سيصوتون بورقة بيضاء.