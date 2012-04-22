اتحاد الكرة يتلقى رفضًا رسميًا من الداخلية لإقامة كأس مصر

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أنور صالح ردًا رسميًا من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، برفض إقامة بطولة كأس مصر، التي كانت تعتبر الفرصة الأخيرة للأندية في تحقيق بعض المكاسب.

وحاول أنور صالح رئيس اللجنة المؤقتة وعزمي مجاهد، عضو اللجنة والمتحدث الرسمي، خلال اجتماعها مع المسئولين بالوزارة التوصل إلي حلول تقضي بإقامة مباريات بطولة الكأس، والتي اعتذر عنها النادي الأهلي.

وعرض الثنائي علي الداخلية ضرورة إقامة البطولة حتى يتم حل المشاكل التي يعاني منها الفريق، خاصة أن الأمور تسير في طريق يزيد من الصعاب على الأندية التي تشارك فرقها في البطولة.

يذكر أن الجميع ينتظر ما ستسفر عنه انتخابات الرئاسة لتحديد معالم الموسم المقبل.