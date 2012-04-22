سلطات الاحتلال تجرّف أراضي زراعية في قلنديا لصالح الجدار

شرعت آليات وجرافات تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بعمليات تجريف واسعة في الأراضي الزراعية لمواطني وسكان قلنديا البلد شمال غرب القدس المحتلة.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت نيتها وضع اليد على نحو أربعمائة دونم من أراضي القرية لصالح إقامة وبناء مقاطع جديدة من جدار الضم والتوسع العنصري في المنطقة لفصلها عن مدينتي القدس ورام الله على حد سواء، ولبناء حدائق تلمودية تخدم المخطط الاستيطاني حول المدينة المقدسة.

وحسب شهود عيان، فإن أهالي المنطقة تصدوا لجرافات الاحتلال وللقوة العسكرية المرافقة واشتبكوا مع جنود الاحتلال.

وأوضحت مصادر محلية أن الأرض المستهدفة زراعية، وبالاستيلاء عليها تكون سلطات الاحتلال استولت على نحو أربعة آلاف دونم من أراضي القرية، ولم يتبق للسكان سوى ألف دونم.

وأكد السكان أن هدف هذه الممارسات القهرية هو محاصرة نمو أهالي قلنديا ومنعهم من التوسع، وعزل القرية كليا عن القدس.