مرشح الاخوان مرسي : لن نتنازل لصالح مرشح أخر وشعارنا“الإسلام هو الحل”

قال الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسي للإخوان المسلمين إن مجلس شوري الإخوان والهيئة العليا للحزب قد وافقوا علي ترشحه للرئاسة , آملا أن يلقي ترشحه قبولا بين المصريين ،جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده مرسي الآن لإطلاق برنامجه الانتخابي تحت عنوان “نهضة مصر ” .

وأضاف، أن الجماعة لن تحكم مصر وانما رئيس مصر المنتخب هو من سيحكمها طبقا للمصلحة العليا للبلاد وسأكون مستقلا عن الجماعة وكافة الاحزاب السياسية لان رئيس مصر يجب ان يكون رئيس لكل المصرين وليس خاضع لبرنامج الحرية والعدالة او الاخوان واذا اصبحت رئيس لمصر سوف استقيل مباشرة من رئاسة الحزب , والرئيس يجب ان تكون عينه علي كل المصريين علي حد سواء وكنا نتمني أن تكون الامة هي مصدر السلطات وان يعمل الرئيس أجير عند الامة والان جائت الفرصة لنتطبق ذلك” .

و أضاف مرسي أن النظام الذي يسعي الإخوان إلى تطبيقه هو النظام شبه البرلماني علي ان يشكل حزب الاغلبية حكومة ائتلافية من كل التيارات والتوجهات السياسية والاجتماعية .

وأضاف مرسي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، لإعلان برنامجه الانتخابي أن الجماعة منذ عشرات السنين تعلن أن عنوان برنامج الإصلاح لمصر هو ”الإسلام هو الحل” وكان “البعض يري انه شعار فضفاض لكننا اليوم نصل بهذا العنوان الي آليات عمل حقيقية للتطبيق ونقرر ان الإسلام هو حل هذه الامة وان الشريعة الإسلامية ستكون الحاكمة للقوانين والمجتمع وبرنامجنا لنهضة مصر سيكون في إطار المرجعية الاسلامية الواضحة كما سنسعي إلي تحقيق إرادة المصريين وتمكينهم من اختيار الأصلح ” .

وتابع مرسي أن ” اللجنة العليا للانتخابات ليست محكمة قضائية ولكنها لجنة إدارية وموقف خيرت الشاطر يعلم الجميع أنه كان صحيح مائة في المائة وليس فيه اي عوار قانوني , ولدينا تخوف من ان يحدث تلاعب في نتائج الانتخابات ومن ثم نحذر الشعب من المادة 28التي تحصن اللجنة وعلي المصريين ان يحموا الانتخابات والمرشح الاصلح ” .

و أشار مرسي إلى أن مجلس شوري الإخوان والهيئة العليا للحزب قد وافقوا علي ترشحه للرئاسة , آملا أن يلقي ترشحه قبولا بين المصريين ،جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده مرسي الآن لإطلاق برنامجه الانتخابي تحت عنوان “نهضة مصر ” .

وتابع مرسي : ” ليس مطروح علي أجندة الجماعة الحزب التنازل لصالح أحد المرشحين لان قررنا لم يصدر الا بعد مشاورات علي نطاق واسع ثم صدر القرار “المؤسسي” الذي يعبر عن كل اعضاء الجماعة والحزب , ونتمني ان يجد ذلك عند الشعب المصري قبولا وتقديرا لنا بوعيه المعروف عليه “.

وأكد مرسي على أن “الفقراء والفلاحين في قلبه” , قائلا : نعلن بوضح اننا نتحرك لخدمة الوطن ارضاء لله , بشعارنا الاسلامي المعروف ” الاسلام هو الحل ” ونحن لانصادر علي احد من المرشحين ال13 الاخرين ولانذكر مساؤ احد إن وجدت ولكننا نقول ان المصريين احرار فيما يريدون وسوف نخضع للنتجية اياً كانت “

وتابع مرسي : ” ليس مطروح علي أجندة الجماعة الحزب التنازل لصالح أحد المرشحين لان قررنا لم يصدر الا بعد مشاورات علي نطاق واسع ثم صدر القرار “المؤسسي” الذي يعبر عن كل اعضاء الجماعة والحزب, ونتمني ان يجد ذلك عند الشعب المصري قبولا وتقديرا لنا بوعيه المعروف عليه “.

وأشار مرسي الي أن “الفقراء والفلاحين في قلبه” , قائلا : نعلن بوضح اننا نتحرك لخدمة الوطن ارضاء لله , بشعارنا الاسلامي المعروف ” الاسلام هو الحل ” ونحن لانصادر علي احد من المرشحين ال13 الاخرين ولانذكر مساؤ احد إن وجدت ولكننا نقول ان المصريين احرار فيما يريدون وسوف نخضع للنتجية اياً كانت “