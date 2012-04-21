الاتحاد الاوروبي يدين اقامة مستوطنين يهود في بيت حنينا

دانت بعثتا الاتحاد الاوروبي في القدس ورام الله، السبت في بيان اقامة مستوطنين يهود بصورة غير مسبوقة في حي بيت حنينا العربي في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها في 1967.

وجاء في هذا البيان ان بعثتي الاتحاد الاوروبي 'تدينان اجلاء افراد عائلة النتشة في 18 نيسان/ابريل من منازلهم في حي بيت حنينا'. واضاف البيان ان البعثتين 'تبديان قلقا شديدا حيال المشاريع التي تهدف الى بناء مستوطنة (اسرائيلية) جديدة وسط حي فلسطيني تقليديا'.

وذكر البيان بان الاستيطان في الاراضي المحتلة غير قانوني في نظر القانون الدولي.

والاربعاء، اجلت الشرطة الاسرائيلية للمرة الاولى عائلة النتشة الفلسطينية المؤلفة من 14 فردا من منزلين متلاصقين في حي بيت حنينا في القدس الشرقية المحتلة بعد معركة قضائية طويلة ادعى خلالها مستوطنون يهود ملكية المنزل.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة منذ العام 1967 التي بنيت بمعارضة او بموافقة الحكومة الاسرائيلية.