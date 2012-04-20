هنية: سنسلك كل درب لتحرير جميع الأسرى

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية, على أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ذات بعد أخلاقي وشرعي ووطني وأصبحت محور اهتمام الأمة جمعاء من الغرب إلى الشرق.

قال هنية في تصريح مقتضب للصحفيين عقب صلاة الجمعة, :"سنسلك كل درب من أجل تحرير جميع الأسرى من أيدي الغزاة المعتدين, مجدداً, تأكيده على أن حرية الأسرى دين في أعناقنا.

وداعا هنية, الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بالتوحد خلف الثوابت والحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق الأسرى في الحرية, مطالباً, كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات بالاستمرار في الفعاليات المناصرة للأسرى، وتحشيد الطاقات خلفهم لحمايتهم.

وحيا هنية وحدة الأسرى داخل سجون الاحتلال والذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام بشكل جماعي موحد.