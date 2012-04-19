مفتي مصر : لا توجد أختام صهيونية على جواز سفري

أكد د.علي جمعة مفتي الجمهورية أن زيارته للقدس جاءت بناء على دعوة من الجانب الأردني وليست من الجانب الإسرائيلي وهي طبقا لدعوة من مؤسسة آل البيت والملك الأردني.

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده في مشيخة الأزهر اليوم عقب اجتماع طارئ لمجمع البحوث الإسلامية ، الى أنه أثناء طريقه للقدس لم يتم إيقافه من جانب الصهاينة ولم يقوموا بوضع أختام على جواز سفره .

وأكد المفتي أنه أدى الصلاة فى الأقصى وكان خلفه جموع المقدسيين الذين طلبوا منه نقل استغاثتهم من محاولات تهويد القدس الى جموع المسلمين في جميع العالم ؛ لمساعدتهم سياسيا ومعنويا وماديا ، موضحا أن هذه الزيارة جاءت شخصية ولم تكن زيارة رسمية .

وأكد علي استمرار موقف مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء من رفض السفر الى القدس ، وهي تحت قبضة الاحتلال الصهيوني .

واستطرد أن هذه الزيارة لم يستطع رفضها لرغبته بالصلاة فى الأقصى ، واصفا الزيارة بأنها منه من الله عزل وجل ، مؤكدا علي عدم وجود أعلام صهيونية على المسجد الاقصى الشريف ، وان الاعلام الصهيونية كانت خارج المسجد ..

واختتم جمعة حديثه للصحفيين قائلا: " ان هذه الزيارة حملت الكثير من المعاني أهمها نقل استغاثة المقدسيين من محاولات تهويد القدس الى العالم الإسلامي ".