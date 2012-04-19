الشيخ صلاح : الاحتلال يستدرج العرب للتسليم بسيادته على القدس

أكد رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، الشيخ رائد صلاح "أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال زيارة بعض الشخصيات والعلماء من الدول الإسلامية والعربية إلى المسجد الأقصى إلى إحداث متاهات في سلوكيات المسلمين ، والعرب والفلسطينيين تجاه المسجد الأقصى،على حد قوله.

وأضاف صلاح أن الاحتلال يحاول أن يستدرج الجميع إلى حالة خطيرة هو الرابح الوحيد فيها، وهي أن يتمّ التسليم بوجود احتلال إسرائيلي ، وبوجود سيادة إسرائيلية على المسجد الاقصى ومدينة القدس، وان يكون واقع زيارات شخصيات إسلامية وعربية للمسجد الأقصى هو إقرار بهذه السيادة الإسرائيلية .

وأكد صلاح أن المطلوب أن تجتمع كل الضغوط المشروعة من قبل المسلمين والعرب بهدف زوال الاحتلال الإسرائيلي عن القدس والمسجد الأقصى وعندها نرحب بزيارة المسلمين والعرب تحت السيادة الاسلامية العربية الفلسطينية المستقلة".

وقال الشيخ صلاح في تصريح صحافي اليوم الخميس:" هناك قصد واضح من قبل الاحتلال الاسرائيلي من زيارات شخصيات عربية وإسلامية الى المدينة المقدسة، وهو أن يغرس في عقلية الجميع أن وجوده اصبح أمراً واقعاً لا جدال عليه.