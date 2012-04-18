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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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إصابة سبعة مواطنين في حادث سير على طريق العوجا

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 18:29 - 18 ابريل 2012
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أصيب، مساء اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين نتيجة حادث سير وقع بين مركبتين على طريق العوجا في محافظة أريحا.

وقال تقرير لإدارة العلاقات العامة والإنسانية في الدفاع المدني، إن الطواقم هرعت من مديرية أريحا بالتنسيق والتعاون مع إسعاف الهلال الأحمر والخدمات الطبية العسكرية، إلى مكان الحادث وأخلت المصابين الذين جرى تحويلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأهاب الدفاع المدني بالسائقين أخذ أقصى درجات الانتباه والحذر، وضرورة تفقد وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لمركبات والمكابح، لضمان عملها بالشكل الصحيح، مع اهتمام السائقين بوضع عواكس على المركبات.

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