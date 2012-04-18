ميونخ يفوز على مدريد وتشلسي يسعى للثأر من برشلونة

حقق نادي برين ميونخ الألماني مساء الثلاثاء, على ضيفه النادي الأسباني ريال مدريد فوزاً مستحقاً في الدقائق الأخيرة للمباراة في مباراة الذهاب ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا بهدفين لهدف.

ويدين النادي البافاري بهذه الأفضلية إلى ماريو غوميز الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، وذلك بعد أن افتتح زميله الفرنسي فرانك ريبيري التسجيل في الدقيقة 17 قبل أن يدرك الألماني مسعود أوزيل التعادل في الدقيقة 53.

وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في مدريد، حيث سيكون الفوز بنتيجة (1- صفر) كافيا لريال من أجل بلوغ النهائي للمرة الثالثة عشرة في تاريخه المتوج بتسعة ألقاب حتى الآن، آخرها يعود إلى 2002.

ويسعى ريال لكي يحقق ثأره من بايرن الذي كان تفوق على النادي الملكي في آخر مواجهة بينهما في الدور الثاني لنسخة موسم 2006-2007 حين فاز الأول ذهابا على أرضه(3-2) قبل أن يخسر إيابا في ميونيخ (1-2)، فتأهل بايرن بسبب أفضلية الأهداف التي سجلها في "سانتياغو برنابيو".

وتواجه الفريقان في 9 مناسبات سابقة وجميعها في الأدوار الإقصائية، بينها أربع في نصف النهائي بالذات (3 انتصارات لبايرن مقابل واحد فقط لريال)، آخرها خلال موسم 2000-2001 حين فاز بايرن ذهابا وإيابا (1-صفر) و(2-1) في طريقه إلى لقبه الرابع والأخير في المسابقة.

ويتفوق بايرن من حيث المباريات حيث فاز في 11 لقاء مقابل 6 لريال وتعادلين، علما بأن طريق النادي الملكي إلى لقبه التاسع والأخير في المسابقة عام 2002 مر عبر منافسه الألماني بعد أن تخطاه في ربع النهائي (1-2 ذهابا في ميونيخ و2-صفر إيابا).

وتواصلت عقدة ريال في ملعب بايرن إذ لم يسبق له أن خرج فائزا من ملعب بايرن الذي تغلب على النادي الملكي 10 مرات وتعادل معه مرة واحدة سابقا في ميونيخ.

ويأمل بايرن أن يؤكد تفوقه الإحصائي على ريال مدريد من أجل بلوغ النهائي للمرة التاسعة في تاريخه، خصوصا أنه سيكون على ملعبه "اليانز ارينا" في 19 ايار"مايو" المقبل.

تشلسي سيسعي للثأر

ومن الجدير ذكره أن النادي الأسباني برشلونة سيواجه الليلة النادي الإنجليزي تشلسي في مباراة الذهاب ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.

بل ثلاث سنوات، كان تشيلسي الإنكليزي في طريقه للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، ولكن أخطاء التحكيم وخبرة برشلونة أطاحت بالفريق الأزرق من المربع الذهبي للبطولة قبل أن تسنح الفرصة لتشيلسي هذا الموسم للثأر من منافسه الكتالوني الخطير.

ويلتقي الفريقان غدا الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة نفسها وعلى نفس الملعب "ستامفورد بريدج" الذي شهد الإطاحة بفريق تشيلسي أمام أنصاره ومشجعيه بفضل أخطاء الحكم وهدف في الثواني الأخيرة من اللقاء.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في عام 2009 بالتعادل السلبي في برشلونة ثم ضاعف لاعب الوسط الغاني مايكل إيسيان من آمال فريقه في التأهل للنهائي بالهدف الذي سجله لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة من مباراة الإياب بلندن.