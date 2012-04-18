جيش الاحتلال يطلب مبلغ 450 مليون شيكل لإنقاذ مشروع دبابات المركافاة

كشفت صحيفة معاريف اليوم أن اتحاد الصناعيين سيطلب مبلغ إضافي بقيمة 450 مليون شيكل لإنقاذ مشروع إنتاج دبابة "المركاباة", وأعلن أنه لن يتوقف عن الخطوات الاحتجاجية حتى تتم زيادة الميزانية وعودتها لمستواها المعروف, علما أن وزارة الحرب كانت قد حولت مبلغ 54 مليون شيكل.

وأوضح رئيس فرع المصفحات في اتحاد الصناعيين أن المبلغ الذي حولته وزارة الجيش قليل جدا, مشيرا إلى أن إنقاذ المشروع يتطلب 450 مليون شيكل إضافية.

وأضاف "من المتوقع أن يجري نقاش مستمر في لجنة العمل ولجنة المالية من أجل بلورة خطة نهائية لإنقاذ مشروع المركاباة, وأنا آمل بأن يتم إيجاد حل يشد أزر المصانع حتى نهاية العام".

ويشار إلى أن مساعدة وزارة الحرب أعدت من أجل إنقاذ 11 مصنع تابع للمشروع في الضواحي كانت مهددة بخطر الإغلاق, حيث كانت هذه المصانع على وشك إقالة جميع العمال تحاشيا للعجز المالي.

وكشفت معاريف الاقتصادية أنه منذ تم تجميد مبلغ مليار شيكل تم إقالة حوالي 150 موظف في مصانع عسكرية مختلفة في جميع أنحاء البلاد, وفي وزارة الحرب يدعون أنه ليس لديهم ميزانية لمشروع المركاباة وذلك بسبب التقليصات التي فرضتها وزارة المالية.