جراء سقوط باب حديدي عليهما ..مصرع طفل وإصابة شقيقه

لقي الطفل محمد بركات العمري (6 سنوات) من سكان بلدة فقوعة بمحافظة جنين، مصرعه، وأصيب شقيقه عمر (9 سنوات ) بجروح بالغة، جراء سقوط باب حديدي عليهما.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، الليلة، أن طاقم شرطة المباحث تحرك إلى مكان الحادث بعد وصول جثة طفل إلى مستشفى جنين الحكومي، ووصول شقيق المتوفى مصابا بجروح بالغة.

وأضاف البيان أن ذوي الطفلين أفادوا بأن طفليهما كانا يلهوان بالقرب من باب حديدي 'سحاب' خاص بمدخل كراج مركبة قرب منزلهما، وفجأة سقط الباب عليهما ما أدى لوفاة الطفل محمد على الفور، وإصابة شقيقه عمر بكسور في الحوض والقدمين، حسب الكشف الطبي الأولي.

وأشار بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية أصولا.