في يومهم:الأسرى يخوضون إضراباً لثلاثة أيام ومسيرات حاشدة في غزة والضفة

أكد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي أنهم سوف يخوضون بدءا من يومهم الوطني اليوم الثلاثاء السابع عشر من نيسان إضرابا لمدة 3 أيام متواصلة احتجاجا على السياسات العنصرية الإسرائيلية في الحرمان من الزيارة وفي العزل والعزل الإنفرادي والحرمان من الزيارة والحرمان من العلاج والكانتينة والحرمان من التواصل مع العالم الخارجي ومن أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها المواثيق والأعراف والإتفاقيات والنصوص الدولية والإنسانية .

وقال نشأت الوحيدي منسق عام الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن الأسرى سوف يقومون بإرجاع 3 وجبات من الطعام يوميا ولمدة 3 أيام في سياق الإضراب عن الطعام مع ترقب لرد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية على مطالبهم الإنسانية العادلة .

وأضاف الأسرى في رسالتهم التي تلقى الحقوقي نشأت الوحيدي نسخة منها بأنهم يستعدون للخطوة التصعيدية الكبرى في الأول من آيار 2012 في حال رفضت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية مطالبهم مؤكدين أن لا تراجع عن البرنامج النضالي التكتيكي المرحلي والذي بدأت أولى مراحله في 1 / فبراير 2012 بتوجيه الرسائل إلى المؤسسات الحقوقية وإلى مصلحة السجون .

وأفاد الأسرى بأن ساعة الصفر اقتربت وآن للحركة الوطنية الأسيرة أن تفرض شروطها الإنسانية على الإحتلال الإسرائيلي والضغط عليه بالأمعاء الخاوية وإلزامه باحترام حقوق الإنسان ووقف الممارسات والإنتهاكات بحق الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة ووقف العمل بما يسمى بقانون شاليط الذي يهدف لتشديد الخناق على الأسرى .

هذا وكان الأسرى قد دعوا في بيان سابق القيادة الفلسطينية لوقف اللقاءات مع الإسرائيليين خاصة في اليوم الوطني للأسير الفلسطيني في السابع عشر من نيسان على طريق توحيد كل الجهود للضغط على الإحتلال الإسرائيلي وإلزامه بالرضوخ لمطالب الأسرى .

واستصرخ الوحيدي الضمائر العربية والإسلامية والحية في العالم للإنتصار لحقوق الأسرى الفلسطينيين في يومهم الوطني كخطوة أولى في الإنتصار لحق الشعب العربي الفلسطيني في الحرية والإستقلال والحياة الكريمة .

ودعا الوحيدي الكل الفلسطيني للمشاركة في المسيرة الجماهيرية الموحدة التي تنظمها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة والتي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء من مفترق السرايا بمدينة غزة باتجاه مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام ولكافة الأسرى في يومهم الوطني الذي يصادف اليوم السابع عشر من نيسان .