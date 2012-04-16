نائب بريطاني يعلن عن عشرة ملايين جنيه مقابل القبض على اوباما

علق حزب العمال البريطاني مؤقتا الاحد عضوية احد برلمانييه اللورد نذير احمد لاعلانه عن مكافأة تبلغ عشرة ملايين جنيه استرليني (12,1 مليون يورو) لقاء اسر الرئيس الاميركي باراك اوباما.



وكان احمد وهو اول مسلم يمنح لقب لورد في 1998، اعلن عن مكافأة مماثلة لقاء اعتقال الرئيس الاميركي السابق جورج بوش، وذلك ردا على مكافأة اعلنتها الولايات المتحدة لمن يساعد في اعتقال حافظ محمد سعيد مؤسس جماعة عسكر طيبة الاسلامية في باكستان.

ويشتبه بان سعيد متورط في اعتداءات بومباي في الهند التي اودت بحياة 166 شخصا.

وقال ناطق باسم حزب العمال "علقنا عضوية احمد موقتا بانتظار اجراء تحقيق". واضاف "اذا كانت هذه التعليقات صحيحة، فنحن ندينها ونعتبرها غير مقبولة اطلاقا".



ويبدو ان اللورد نذير احمد اعلن عن هذه المكافأة في خطاب القاه الجمعة في هاريبور في باكستان.

وذكرت صحيفة باكستانية ان اللورد البريطاني رأى ان المكافأة التي اعلن عنها الاميركيون لاعتقال سعيد تشكل "اهانة لكل المسلمين".

ونقلت الصحيفة عنه قوله "اذا كانت الولايات المتحدة تستطيع اعلان مكافأة تبلغ عشرة ملايين دولار لاسر حافظ سعيد فانا استطيع ان اعلن عن مطافأة بعشرة ملايين (لاسر) الرئيس اوباما او سلفه جورج بوش".



ورفض اللورد احمد الادلاء باي تعليق على هذه القضية لكنه هاجم بعنف بوش ورئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير بشأن حربي العراق وافغانستان.

وقال من باكستان "لم اعرض اي مكافأة. قلت ان جرائم حرب ارتكبت في العراق وافغانستان وجورج بوش وتوني بلير تورطا في حربين غير شرعيتين ويجب ان يحاكما".



