طالبان تعلن مسؤوليتها عن قصف البرلمان الأفغاني وحي دبلوماسي

أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن القصف الذي تعرضت له العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم الأحد، واستهدف مبنى البرلمان الأفغاني والحي الدبلوماسي الذي يضم السفارات والبعثات الدبلوماسية بوسط المدينة.

وأعلنت الجماعة عن استهدافها للسفارتين البريطانية والألمانية ومبني حلف شمال الأطلسي «ناتو».

ووفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» فإن القصف طال مبني البرلمان الأفغاني محدثًا أضرارًا بالمبني ولم يجر تقدير الخسائر بعد، كما تعرض منزل يقطنه دبلوماسيون بريطانيون لقصف صاروخي مباشر، ولم ترد أنباء عن أية خسائر في الأرواح.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن سبع انفجارات ضخمة هزت الحي الدبلوماسي بوسط العاصمة كابول وسُمع دوي إطلاق أسلحة نارية من اتجاهات متفرقة بالقرب من السفارتين الأمريكية والبريطانية.

بينما قالت وكالة الأنباء الألمانية إن الأسلحة النارية استهدفت السفارتين الألمانية والبريطانية ومعسكرًا للقوات الأمريكية, في المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي في وسط العاصمة الأفغانية.

وذكرت محطة «تولونيوز» التليفزيونية المحلية في كابول أنه سمع دوي خمسة إنفجارات كبرى على الأقل في محيط منطقة «تشاراهي زامباك» بجوار القصر الرئاسي. وقال مسئولون بقوات بشرطة العاصمة لوكالة الأنباء الفرنسية إن سلسلة الهجوم بدأت بعملية انتحارية تلاها إطلاق نار بولاية لوغار.