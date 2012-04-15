نواب حماس بالضفة: لقاء فياض نتنياهو إهانة لتضحيات الأسرى

اعتبر نواب حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة، أن اللقاء المزمع عقده بين رئيس وزراء حكومة الضفة سلام فياض ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الثلاثاء المقبل إهانة بكل معنى الكلمة لتضحيات الأسرى.

وأضاف النواب، أن اللقاء بمثابة طعنة للأسرى من الخلف، خاصة وأنه يصادف بعد غدٍ 17 نيسان يوم الأسير الفلسطيني وموعد إضراب الأسرى في سجون المحتل عن الطعام في كافة السجون".

وقال النواب: " اللقاء عبثي كغيره من اللقاءات السابقة والتي لم تجلب للفلسطيني سوى الويلات ومزيداً من الخراب والدمار، وكان الأجدى بالسلطة وحكومة الضفة أن تعلن عن برنامج لدعم الأسرى في يومهم وإضرابهم لا أن ترسل من يجلس ويفاوض الصهاينة والذين يجلدون كرامة الأسرى ليل نهار".

ودعا النواب السلطة الفلسطينية بالعدول عن هذا القرار المعيب في حق الكل الفلسطيني والمضي قدماً بتطبيق بنود المصالحة ووقف الاعتقالات السياسية التي تطال الأسرى المحررين وغيرهم من أبناء الحركات الإسلامية في مدن الضفة.