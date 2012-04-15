صحيفة « إسرائيلية » تكشف عن لقاء قريب بين نتنياهو وعباس

قالت الإذاعة "الإسرائيلية" إن صحيفة يتيد هنئمان الحريدية، كشفت اليوم الأحد النقاب عن أن لقاءً رسمياً سيعقد في غضون أيام بين رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، بنيامين نتنياهو وبين رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

وقالت الإذاعة: إن الصحيفة اقتبست أقوال جهات ومصادر سياسية رفيعة المستوى، وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو تنازل عن شرط الاعتراف بـ"إسرائيل" "كدولة يهودية"، كشرط لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وجاء هذا النشر في الوقت الذي يفترض فيه أن يلتقي نتينياهو هذا الأسبوع برئيس الحكومة الفلسطينية برام الله سلام فيض، حيث سيسلمه رسالة رسمية تتضمن الشروط "الإسرائيلية" لاتفاق الحل الدائم.