مزهر: فعاليات يوم الأسير ستركز على رفض الاعتقال السياسي

أكد ياسر مزهر مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء، أن المؤسسة أعدت برنامجاً لإحياء يوم الأسير الفلسطيني، وسيتم التركيز على رفض سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأوضح أن برنامج مهجة القدس بدأ منذ تاريخ 9/4، بمهرجان الوفاء للأسرى (ثائر حلالحة، وجعفر عز الدين وبلال اللوح).

وقال مزهر لمراسل وكالة فلسطين اليوم، أن المهجة ستنظم يوم غدٍ مهرجاناً تضامنياً مع الأسرى في مسجد القسام في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، سيلقي كل من الأسير المحرر المبعد فؤاد الرازم، والأسيرة المحررة المبعدة هناء الشلبي، وياسر صالح كلمات بخصوص الأسرى. وفي 16/4 سيتم إضاءة شعلة يوم الأسير أمام مقر الصليب الأحمر بعد صلاة المغرب مباشرة بالتعاون مع مؤسسة أنصار الأسرى وستضيء الشمعة الأسيرة المحررة هناء الشلبي.

وفي يوم 17/4 والذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني ستشارك مهجة القدس كل القوى والفصائل الوطنية في المسيرة الكبيرة التي ستنطلق من أمام مجمع السرايا إلى مقر الصليب الأحمر، حيث سيعقد هناك مؤتمراً صحافياً.

وفي اليوم التالي 21/4 سيعقد مهرجاناً في مركز رشاد الشوا الثقافي على شرف الأسيرة هناء الشلبي الساعة الحادية عشر صباحاً.

وأوضح مزهر أن يوم 17/4 سيكون انطلاق ساعة الصفر بالاضراب المفتوح عن الطعام الذي سيخوضه 1600 أسير في سجون الاحتلال "الاسرائيلي".